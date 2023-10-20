Окупанти не пройдуть: на північному кордоні України встановили 500 тисяч мін

У лютому 2022 року одним із напрямків, звідки наступали росіяни, пролягав з Білорусі. Генерал Наєв розповів, що тепер росіянам буде дуже складно прорвати північний кордон.

Ще з червня 2022 року, коли північ України остаточно звільнили від російської окупації, там почали зводити систему оборонних загороджень, зокрема встановлювати протитанкові мінни.

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Щоб уникнути повторного наступу

За словами генерала Сергія Наєва, на сьогодні ще укріплюють і нарощують фортифікаційні обладнання кордону. Наразі там вже встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.

Йдеться, зокрема, про протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів. Тепер північний кордон у 16 разів краще захищений, ніж це було у лютому 2022 року.

Ми створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил,

– наголосив Наєв.

Скільки літаків Росія тримає у Білорусі

Генерал також повідомив, що окупанти зменшили кількість своїх літаків на аеродромах сусідньої Білорусі. Каже, що на початку серпня 2023 року більшість літаків і вертольотів повернулися до російських аеродромів.

Зараз на території Білорусі залишаються три бойових літаки Су-30СМ та два літаки-розвідники Су-24МР, які беруть участь у роботі ППО.

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