На Північному мості у Києві повністю відновили рух транспорту в обох напрямках

На Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Також з 4 квітня роботу запустить метро.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської міської державної адміністрації. Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

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Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. З 4 квітня ним курсуватиме також і метро.

Крім цього, Київська міська держадміністрація зазначає, що Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.

Місто нагадує водіям про необхідність дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі,

– йдеться у повідомленні КМДА.

Раніше перший заступник Київської міської ради Микола Поворозник зазначив, що в метро досі переховуються люди, проте частина із них йде вдень на роботу. До того, за його словами, велика кількість людей повертається до Києва, відтак у місті запускають громадський транспорт.

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