Влада Афганістану заявила про затяжні бої на півночі країни: бойовики захопили вже 5 провінцій
Джерело:"Радіо Свобода"
Ситуація на півночі Афганістану залишається вкрай напруженою. Бойовики "Талібану" ведуть жорсткі бої з афганськими силами та вже зайняли стратегічне місто на північному сході країни.
За даними влади, місто Кундуз, яке має стратегічно цінне розташування, і захопив "Талібан".
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Станом на 9 серпня бойовики вже захопили 5 провінцій. Зараз бої тривають у містах Балх і Тахар, що на півночі Афганістану. Такими темпами "Талібан" може прорвати урядову лінію оборони. Це станеться, якщо в регіон не направлять підкріплення.
Останнім часом "таліби" почали брати все нові й нові території Афганістану під власний контроль. Водночас вони вдаються до різних звірств, до прикладу, страта військових, які вже здалися.Зверніть увагу! За даними ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали близько 300 людей. Загалом упродовж першого півріччя 2021 року зафіксували 5 183 жертви серед цивільного населення.
Зауважимо, що бойові дії у регіоні посилилися з 1 травня. Сталося це після того, як США та інші країни офіційно почали виведення своїх сил з Афганістану. Планується, що до кінця серпня у країні не залишиться американських військових.
Експерти припускають, що вихід з Афганістану сил США зіграє на руку Росії. Як пише Financial Times, Володимир Путін прагне відновити вплив у Центральній Азії.
Financial Times