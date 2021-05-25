На півночі Грузії стався потужний нічний землетрус

У Грузії 25 травня о 01:43 стався потужний землетрус магнітудою 4,9. Осередок поштовхів зафіксували недалеко від селища Казбегі, що на півночі країни.

Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що поблизу епіцентру землетрус добре відчули, але це поселення не таке, щоб там могли бути руйнування.

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Поштовхи були зафіксовані в 31 кілометрі на південний схід від селища Казбегі. Магнітуда землетрусу склала 4.9. Належить до середнього класу землетрусів,

– йдеться у повідомленні.

Сейсмологиня Манана Дзманашвілі також зазначила, що можливо, за цим землетрусом підуть слабші поштовхи.

За її словами, вони не є небезпечними, ймовірно, землетрус могли відчувати й у Тбілісі, але його сила була зовсім незначною.

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У США біля узбережжя штату Орегон зафіксували землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,3.

На південному заході Ірану 18 квітня стався землетрус магнітудою 5,9. Загалом зафіксували близько 10 поштовхів.

В Індонезії на острові Ява 10 квітня стався землетрус магнітудою 6. У результаті щонайменше 7 людей загинули та ще 12 осіб зазнали поранень.

Cелище Казбегі (нова назва Степанцмінда), Грузія: карта