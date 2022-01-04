На півночі Ізраїлю розбився військовий вертоліт, є загиблі

В Ізраїлі, неподалік Хайфи розбився військовий вертоліт. Загинули 2 пілотів. На час авіатрощі гелікоптер виконував тренувальний політ.

Катастрофа сталась пізно ввечері 3 січня. За інформацією ЗМІ, на борту був ще один військовий.

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Ще один військовий був травмований

Він отримав травми середньої важкості, його стан медики оцінюють як стабільний. У ЦАХАЛі кажуть, що вертоліт упав у воду, поблизу узбережжя. Вогонь побачили місцеві мешканці з берега, отож одразу повідомили про авіатрощу.

Рятувальники досить швидко витягли екіпаж з води, проте врятувати двох пілотів не вдалось. Військовий, який перебуває у лікарні, був патрульним.

Гелікоптер розбився через годину після зльоту

З аеродрому гелікоптер вилетів близько 20:00, а вже через годину розбився. Перед падінням, кажуть очевидці, він летів на дуже малій висоті.

Обставини та причини трагедії встановлюють, проводиться розслідування. Наразі всі польоти гелікоптерів такого типу в Ізраїлі призупинили.

Вертоліт упав у воду / Фото Times of Israel

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