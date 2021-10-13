На півночі Косова виникли сутички: 10 людей в реанімації

Поліція Косова проводить операцію на півночі країни. Сотні людей заблокували вулиці. У хід пішов сльозогінний газ та каміння.

Правоохоронці увірвались до однієї з міських аптек. Перевіряли митні папери для закупівлі ліків – нібито для запобігання контрабанді товарів.

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Місцеві жителі виступили проти поліції

Люди вийшли на вулиці, виступаючи проти дій поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Натомість протестувальники закидали їх камінням у відповідь.

У місті чути гул сирен.

Сутички у Косово, дивіться відео:

Є постраждалі

У телеграм-каналах пишуть про постраждалих під час заворушень. Точна кількість невідома, але зазначають, що щонайменше 10 людей потрапили до реанімації.

Крім того, пошкоджень зазнали кілька припаркованих автомобілів.

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