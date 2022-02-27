На півночі Полтавщини ворог тікає та залишає техніку: фото танків

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських загарбників тисячами. Ворог наляканий і тікає з поля боя.

Окупанти біжать, залишаючи усю військову техніку просто на дорогах чи у полях. У Полтавській ОДА оприлюднили фото покинутих важких російських машин, інформує 24 канал.

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В облдержадміністрації зазначили, що світлини зроблені у селі Бобрик на півночі Полтавщини. На них видно танки, каністри з пальним і боєприпаси, ймовірно до кулеметів чи автоматів.

Російські загарбники, тікаючи, залишають військову техніку / Фото Полтавської ОДА