Півсотні окупантів, САУ, міномети, танк і БМП: що ЗСУ вдалось ліквідувати за добу на Сході
Завершується 96 день рішучого опору України російським окупантам. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, протягом 30 травня на Донбасі Збройні Сили України знищили близько 50 російських окупантів. Про це повідомили в Оперативно-тактичному командуванні "Схід" на офіційній сторінці у фейсбуці.
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Втрати загарбників на Сході за 30 травня
Найзапекліші бої й далі точаться у межах Донецької та Луганської областей – битва за український Донбас триває. Так, наші захисники й захисниці продовжують стримувати російських окупантів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зазначається, що ЗСУ за добу 30 травня знищили на цьому відтинку фронту:
- особового складу загарбників – до 50 осіб;
- ворожих танків – 1 одиницю;
- бойових машин піхоти окупантів – 1 одиницю;
- самохідних артилерійських установок ворога – 1 одиницю;
- мінометів – 3 одиниці;
- безпілотних літальних апаратів – 1 одиницю.
Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни проти України станом на 30 травня
До слова, від початку активної фази війни з 24 лютого Збройним Силам України по всій території нашої держави вдалось знищити:
- особового складу російських окупантів – близько 30 350 осіб;
- танків ворога – 1 349 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 282 одиниці;
- артилерійських систем противника – 643 одиниці;
- реактивних систем залпового вогню – 205 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гвинтокрилів – 174 одиниці;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 одиниць;
- крилатих ракет – 118 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 258 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.
Так, останніми днями, зокрема й через активні наступальні і штурмові дії на Сході, ворог щодоби загалом втрачає у війні проти України близько 100 – 200 своїх військових. При цьому у Генштабі Збройних Сил України підкреслюють, що кількість ліквідованих загарбників є орієнтовною, адже активні бойові дії ускладнюють підрахунок.
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