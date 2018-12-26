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      Півзахисник "Карпат" перебрався у європейський чемпіонат

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      Юрій Ткачук продовжить виступи у чемпіонаті Естонії
      Юрій Ткачук продовжить виступи у чемпіонаті Естонії / ФК "Карпати"

      Півзахисник "Карпат" Юрій Ткачук став повноцінним гравцем віце-чемпіона Естонії "Левадії" із Талліна. Це вже другий гравець львівського клубу, який перейшов у чемпіонат Естонії.

      Варто зазначити, що Юрій Ткачук провів за "Карпати" лише два матчі. Після цього гравець відправився спочатку в оренду у винниківський "Рух", який виступає у Першій лізі. А вже згодом перебрався в Естонію, де у минулому сезоні (естонський чемпіонат грається за системою весна-осінь) став срібним призером місцевого чемпіонату у складі "Левадії".

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      Варто зауважити, що у львівському клубі не повідомляють, на якій саме основі Ткачук перебрався до "Левадії" – на правах вільного агента чи його контракт викупили.

      Нагадаємо, нещодавно ще один гравець "Карпат" продовжив виступ у чемпіонаті Естонії. Мова йде про захисника Андрія Марковича. Його у лютому 2018 року орендував клуб "Німме Калью", який і став чемпіоном країни, на два очки випередивши найближчого переслідувача "Левадію". Команда скористалася опцією викупу футболіста.

      Цікаво, що команда Андрія Марковича у жодному із 36 матчів не поступилася. За свою команду екс-карпатівець провів 32 поєдинки, забив один гол і віддав 7 гольових передач.

      Теги: Футбол Спорт ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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