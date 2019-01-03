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      Півзахисник "Карпат" перейшов у "Насьйональ"

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      Крістіан Ербес покинув "Карпати"
      Крістіан Ербес покинув "Карпати" / ФК "Карпати"

      Львівські "Карпати" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", який представляє Асунсьйон.

      Про це повідомляється на офіційному сайті "Карпат". Однак суму трансферу у клубі не озвучують.

      Варто зазначити, що вихованець Крістіан Ербес "Боки Хуніорс" став гравцем "Карпат" у лютому 2018-го. За цей час за львівську команду півзахисник зіграв 23 матчі та відзначився одним забитим голом (у ворота "Арсенал-Київ).

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      Варто зазначити, що разом з Ербесом, "Карпати" покинув і ще один легіонер. Нападник Катріель Санчес, якого "Карпати" на початку 2018 року орендували в аргентинського "Тальєрес", повернувся до свого клубу. "Зелено-білі" вирішили не користатися опцією викупу цього гравця. За "левів" Санчес провів 9 матчів, в яких забив один гол. Також нападник зіграв сім матчів за молодіжну команду, в яких також відзначився одного разу.

      Теги: Спорт Трансфери ФК Карпати Футбол
      Джерело: 24 Канал
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