Півзахисник збірної України прокоментував можливий перехід у київське "Динамо"

Український півзахисник Руслан Маліновський виступає у бельгійському «Генку», за який у цьому сезоні у 20 матчах забив 10 голів та віддав 8 гольових передач. Також півзахисник приніс перемогу збірній України над Чехією у матчі Ліги націй. Тож у ЗМІ повідомили, що інтерес до гравця проявляє київське "Динамо".

Однак сам Маліновський спростував цю інформацію, заявивши, що з київського клубу до нього ніхто не звертався.

"Особисто до мене ніхто не звертався. Та й як можуть звертатися, якщо сезон в самому розпалі, а вікно переходів відкриється тільки в січні?" – заявив Маліновський у коментарі "Команда №1".

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При цьому гравець не надто прагне повертатися у чемпіонат України.

"Поки я про це навіть не думаю. Будемо відверті – рівень чемпіонату Бельгії зараз вище. Ми грали в Льєжі – 35 тисяч глядачів, поїхали в Антверпен – майже 20 тисяч, а на домашній поєдинок з "Брюгге" прийшло 24 тисячі уболівальників. Повний стадіон! У такій атмосфері завжди приємно грати, без неї тобі буде складно прогресувати. Хочеться виступати на високому рівні і показати себе в Європі", – заявив Маліновський.

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