Плачуть за "Москвою": у Севастополі принесли вінок до стели про російський флот

Російські окупанти починають оплакувати крейсер "Москва", який успішно відправився на дно Чорного моря тішити око дельфінів. В окупованому Севастополі вже несуть вінки.

Біля стели зібралося декілька десятків людей з "кислим" виразом обличчями

Український активіст Сергій Стерненко опублікував відео з тимчасово окупованого Севастополя. Там до стели з написом "Российскому флоту быть" принесли вінок з написом "Москва".

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Загалом біля стели зібралося декілька десятків людей з "кислим" виразом обличчями. Серед них російські пропагандисти, воєнні злочинці та релігійні представники. Ймовірно, відспівують крейсер.

У Севастополі принесли вінок до стели про російський флот – відео

Україна затопила крейсер "Москва": коротко

Про "дивні речі" на ракетному крейсері "Москва", який у лютому атакував українських захисників острова Зміїний, стало відомо ввечері 13-го квітня.

Флагман Чорноморського флоту Росії зазнав пошкоджень внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун".

Росія спершу приховувала удар по крейсеру, заявляючи про пожежу. Згодом Кремлю довелося визнати, що крейсер затонув.

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