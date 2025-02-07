Трамп цього вголос не сказав: що росіяни намагаються викрутити на свою користь

В ЗМІ існують різні варіанти "плану" Дональда Трампа щодо завершення війни, а також концепції спецпредставника США в питаннях України та Росії Кіта Келлога. Однак не усі медіа розповсюджують правдиву інформацію щодо цього.

Мовиться саме про російські видання, які "витягують" з президента США слова, які він не говорив про Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. зауваживши, що на подібні фейки потрібно мати "холодну" реакцію.

Дивіться також "Готуємось ретельно": в МЗС назвали очікування від нового "Рамштайну"

Як росіяни перекручують слова Трампа

За словами політтехнолога, у концепції закінчення війни Трампа та Келлога (якої офіційно ще немає), поки що не вистачає важливої деталі – розуміння, що президент США буде вимагати від Путіна. Про це він офіційно ні разу не сказав, залишається лише здогадуватись.

Цим користуються росіяни. Коли бачать, що концепція "запізнилась", друкують свої "плани" у фейкових виданнях та розповсюджують на Заході. Таким фейковим "планам" увагу приділяти не потрібно,

– наголосив Шейтельман.

Він зауважив, що важливо слухати офіційні заяви від США. Наприклад, Келлог нещодавно підкреслив важливість посилення санкцій проти Росії. Особливу увагу він звернув на збільшення санкцій щодо видобутку та експорту нафти країни-агресорки.

Однак про сам план Келлог відмовляється говорити, а особливо його представляти на Мюнхенській конференції. Він сказав, що план є не його, а Трампа, тому саме він його представить, коли прийде час,

– зазначив політтехнолог.

До слова, політтехнолог Тарас Загородній висловив думку про те, що давніші повідомлення ЗМІ про те, як виглядає "план" Трампа можуть бути "сирими" варіантами. Навіть, якщо пункти плану справді будуть виглядати не в найкращий спосіб для України, наша країна зараз повинна добиватись свого для вигідних позицій.