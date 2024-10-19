Байден перед відльотом з Німеччини прокоментував План перемоги та дозвіл на удари вглиб Росії

Джо Байден 18 жовтня відвідав з офіційним візитом Німеччину, де мав зустріч з 3 європейськими лідерами. Перед відльотом президент США встиг прокоментувати журналістам питання щодо війни в Україні.

Американський лідер висловився щодо Плану перемоги і ударів вглиб Росії західною зброєю. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Байден прокоментував План перемоги та удари вглиб Росії

Байдена запитали, чи може він змінити свою позицію щодо використання Україною зброї великої дальності для ударів вглиб російської території – ключової пропозиції президента України Володимира Зеленського.

У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає,

– відповів президент США.

Водночас журналістка спитала Байдена, чи є консенсус серед партнерів стосовно Плану перемоги. На це американський очільник сказав, що союзники будуть підтримувати Україну і переконаються, що наша держава матиме всі необхідні спроможності для відбиття ворожої агресії.

До слова, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США підтримують український План перемоги. Водночас американський посадовець наголосив, що в адміністрації Байдена ще детально вивчають кожен окремий пункт цього документа.