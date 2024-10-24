Коли План перемоги буде реалізовано, ми побачимо Росію на Саміті миру, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія братиме участь у Саміті миру тоді, коли буде реалізований План перемоги. За його словами, у тому випадку також можна буде говорити про реалізацію формули миру.

Про це президент Зеленський заявив на третьому парламентському саміті Кримської платформи у четвер, 24 жовтня. Засідання проходить у столиці Латвії Ризі та зібрало делегації з понад 40 країн світу.

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"План перемоги має на меті позбавити Росію альтернатив"

Лише після реалізації Плану перемоги та участі Росії у Саміті миру світ побачить дієвість Статуту ООН.

"Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізовану формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статуту ООН", – сказав президент України.

Він також наголосив, що План перемоги має на меті позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона розраховує. У документі йдеться лише про справедливий мир.

Зеленський уточнив, що означають пункти Плану перемоги:

перший – геополітика і запрошення України в НАТО,

другий – оборона,

третій – стримування Росії,

четвертий – економічна співпраця,

п'ятий – безпека.

Росія ухиляється від справжньої дипломатії й не хоче віддавати вкрадене, але треба примушувати їх зробити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції,

– наголосив президент Зеленський.