План перемоги представлений Америці: Зеленський підсумував візит у США

Володимир Зеленський звернувся до українців у 947 день війни. Він розповів про свій візит до Америки, зокрема про зустрічі з Байденом, Гарріс і Трампом, і сказав, що США мають "розуміти Україну безпосередньо".

Зустріч із Трампом гарант назвав дуже продуктивною й детальною, а сам тиждень у США – наповненим і надзвичайно важливим.

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Які результати візиту Зеленського до США

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати,

– запевнив президент.

За його словами, тепер Україна готується до зустрічі в Німеччині у рамках "Рамштайну". Там разом із партнерами "будемо йти за змістом пунктів плану перемоги". Зеленський подякував Байдену за запрошення на "Рамштайн" і за "безпрецедентний військовий пакет" на майже 8 мільярдів, куди увійшли "хороші речі для ППО перед зимою".

Обидва лідери "пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення". Україну підтримали і в Конгресі.

"Були зустрічі в Конгресі США – повна підтримка. Обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам Палати представників за розмови, за дружні поради та за питання, які справді дають змогу досягти важливих результатів, нашої спільної сили та миру завдяки силі", – сказав президент.

Зеленський представив план перемоги обом кандидатам у президенти, як і було заплановано. І з Гарріс, і з Трампом він говорив довго, з республіканцем – майже годину.

Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія,

– підкреслив він.

Президент упевнений, що зробили все залежне від України, щоб максимально посилитись. А тому разом із партнерами потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир.

Говорили і про відновлення України

"Ми маємо й нові домовленості щодо реконструкції – G7+, більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз. Це аналог нашого формату щодо безпеки: була безпекова декларація "сімки", і на її основі ми зробили безпекові угоди – уже 26, – які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни", – пояснив глава держави.