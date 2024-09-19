Вплив Байдена: чому в Гарріс немає плану перемоги України

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс ще чітко не представила своє бачення щодо війни в Україні. Це потрібно виправляти.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що президент Володимир Зеленський просуває план перемоги України. У вересні його мають представити Джо Байдену.

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Чому Гарріс поки мовчить

Як наголосив Піонтковський, Камала Гарріс підтримує Україну, але наразі вона конкретно не озвучила свої погляди щодо перемоги України. Є розуміння, чому саме так відбувається. Але ця ситуація має змінитися.

Гарріс перебуває у подвійному стані. Тут є вплив Байдена. Вона поки що його Байдена. Але Гарріс мала б розуміти, що не може залишати у себе за спиною Байдена, прихильники якого маніпулюють ним. Ця ситуація не може продовжуватися вічно. Вона має змінитися,

– сказав Піонтковський.

На його думку, цілком ймовірно, що Гарріс підтримає план перемоги України. А загалом дискурс щодо війни в Україні суттєво змінився в кращий бік після початку операції ЗСУ в Курській області.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, про що саме йдеться у плані перемоги України. Володимир Зеленський заявив, що він складається з кількох пунктів, чотири з яких – основні. Там згадано про безпеку, геополітичне місце України, військову та економічну підтримку.

До речі, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у США вже ознайомилися з планом Зеленського. Вона вважає його таким, який може спрацювати.