Бачимо низку продуктивних кроків, – Держдеп про План перемоги України

США ознайомилися з Планом перемоги України у війні проти Росії. У документі американська сторона вбачає низку продуктивних кроків.

Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає 24 Канал.

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У Держдепі прокоментували План перемоги України

Речник Держдепу США підкреслив, що американська сторона отримала План перемоги України, переглянула його та побачила низку продуктивних кроків.

Водночас він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно. Тому і США поки утримаються від обговорень.

При цьому Метью Міллер сказав, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Цей документ також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

Ми будемо спілкуватися з ними (з українською стороною – 24 Канал) з цього приводу,

– додав речник Держдепу.

До слова, під час свого візиту до США Володимир Зеленський представив План перемоги України президенту країни Джо Байдену. Окрім цього український лідер презентував документ віцепрезидентці Камалі Гарріс та експрезиденту США Дональду Трампу, які змагатимуться цьогоріч на виборах глави Америки.