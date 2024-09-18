Україна повністю підготувала план перемоги, – Зеленський

Тривалий час Україна вела роботу над підготовкою плану перемоги. Увечері 18 вересня стало відомо, що він повністю готовий.

Про це у своєму традиційному звернені повідомив Володимир Зеленський. Зауважимо, що вже найближчим часом президент України має представити план перемоги Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

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Що відомо про план перемоги України

І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що немає жодної альтернативи миру. Президент запевнив, що в плані перемоги України немає місця для заморожування війни чи якихось інших "маніпуляцій", які перенесли б російську агресію на деякий час.

"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи. Саме заради цього працюємо", – зазначив президент.

Які пункти буде містити план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичні рішення є ефективними лише тоді, коли країна має сильну позицію. Він пояснив, що без потужної позиції України Путін не буде зацікавлений у припиненні війни.

Зеленський підкреслив, що перемога для України означає бути дуже сильними та готовими до рішучої дипломатії. Саме тому було підготовлено кілька ключових пунктів, чотири з яких є основними, а ще один – важливий для післявоєнного періоду.

Президент розповів, що план, який він має намір обговорити з президентом США Джо Байденом, охоплює питання безпеки, геополітичного становища України, необхідної військової підтримки та свободи у використанні отриманого озброєння. Також він включає рішення щодо економічної підтримки.

Зеленський зазначив, що якщо Байден оцінить і підтримає цей план, його команда зможе внести доповнення, що зможуть посилити українську позицію. Український лідер також планує поділитися цим планом з Дональдом Трампом, Камалою Гарріс і Конгресом США.