План перемоги: як можна схилити Індію та Китай на бік України у війні

Україна розробила план перемоги у війні, який планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Але не менш важливо працювати і з Китаєм, і з Індією.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що в плані Зеленського є чотири важливих пункти. Йдеться про мілітарну складову на полі бою, ВПК, санкційний режим та дипломатичний примус до того, аби Росія припинила війну.

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Як схилити до цього плану Індію та Китай

Як наголосив Шейтельман, тут потрібно все розглядати в комплексі. Якщо ефективно використати усі інструменти, то перемога стане значно ближчою. Але безперечно потрібно взаємодіяти з Індією та Китаєм, які не обірвали зв'язки з Росією.

До прикладу, ті й ж Індії можна запропонувати власну допомогу в обмін на те, аби там відмовилися купляти російську нафту.

Умовно можна запропонувати: "або ви зараз заробите на купівлі російської нафти, або ми вас інтегруємо в програму продовольства для Індії на 20 років". В Індії є суттєве недоїдання. Зерно будуть вирощувати в Україні, а також – забирати в Росії у вигляді репарації. Тоді люди в Індії стануть здоровішими, житимуть в середньому довше. Це зможе підняти економіку Індії за 20 років на 100% ВВП. А зараз ви пробуєте підняти на 0,5% ВВП завдяки російській нафті,

– сказав Шейтельман.

З Китаєм ситуація буде складніше. Але навіть там можна було б домовлятися про розподіл зон впливу у майбутній Росії. Очевидно, що Китай був би зацікавлений в такому.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план перемоги. Він поділився деякими деталями.