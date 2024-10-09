Зеленський розповів, про що йдеться у першому пункті "Плану перемоги"

Перший пункт українського "Плану перемоги" зосереджений на питанні геополітичної визначеності у Європі. Зокрема йдеться й про членство України в НАТО.

Про це 9 жовтня на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. За словами президента, цей план вже був представлений Сполученим Штатам – найбільшому донору України у сфері безпеки.

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Що включає "План перемоги"

У своїй промові Зеленський наголосив, що Росія повинна визнати: Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє.

Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє,

– заявив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією.

На пресконференції після саміту президент пояснив, що "План перемоги" розрахований передусім на посилення України і в цьому не може бути скепсису від партнерів.

Тому що ми хочемо отримати перший крок – запрошення. Запрошення в Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно, але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, не після війни, не за 10 років, не за 30, зараз,

– сказав Зеленський.

До слова, під час саміту президент також вперше прокоментував зрив "Рамштайну". За словами Зеленського, причина перенесення зустрічі – очевидна.