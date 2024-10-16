Зеленський у вересні дав союзникам 3 місяці на ухвалення основних положень Плану перемоги, – AP

Володимир Зеленський відвідав західні столиці, щоб представити союзникам України План перемоги. Згодом президент дав західним союзникам три місяці на ухвалення основних положень Плану.

Про це йдеться в матеріалі Associated Press. За словами авторів, наразі жоден із західних лідерів не заявляв публічно, що підтримає план Зеленського.

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Зеленський встановив стислі терміни

Зазначається, що перший пункт плану з п'яти пунктів Плану перемоги, представленого у Верховній Раді є, ймовірно, найбільш амбітним "і, швидше за все, змусить західних союзників відмовитися". Йдеться про запрошення України в НАТО, поки тривають бойові дії.

Деякі партнери висловлювали занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським, який наприкінці вересня дав союзникам лише три місяці, щоб прийняти основні принципи плану,

– пише агентство.

Раніше Бразилія та Китай запропонували альтернативні мирні плани. Однак Україна відхилила ці пропозиції, адже таким чином Москва отримає час "для консолідації її розбитої армії та оборонної промисловості".

До слова, Володимир Зеленський 16 жовтня у Верховній Раді представив План перемоги України. Президент пояснив, що він складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків, а останній пункт розрахований на час після війни.