Зеленський розповів, як партнери відреагували на План перемоги

Команди союзників України почали роботу після того, як ознайомилися з Планом перемоги України. Нині країни Заходу зосередилися на деталях дієвої підтримки.

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді. Разом з тим він додав, що від деяких партнерів часто чути слово "перемовини".

Важливо Зеленський у Раді представив План перемоги України: основні тези

Як відреагували країни Заходу на План перемоги

За словами Зеленського, партнери та союзники України поставилися до Плану перемоги практично. Команди вже почали працювати.

Партнери України, яким вже був представлений цей план, – поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати,

– заявив президент.

Лідер України також підтвердив, що у четвер, 17 жовтня, представить План перемоги на засіданні Європейської Ради. Водночас Зеленський наголосив, що для нього важливо також розповісти про документ і у Верховній Раді.

"Але я хочу бути відвертим з вами щодо того, як ситуація супроводжується у певній непублічній, в різноформатній комунікації з Україною. Ми чуємо від партнерів деяких таке слово як "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що План перемоги складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. До секретних пунктів мають доступ лише деякі партнери. До прикладу, відомо, що доступ до третього пункту Плану перемоги мають лише лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.