План перемоги: команди Зеленського і Байдена проведуть "консультації щодо наступних кроків"

Володимир Зеленський і Джо Байден 26 вересня провели зустріч у Білому домі у США. Під час зустрічі президент України представив План перемоги України у війні.

Тепер команди обох президентів працюватимуть над узгодженням наступних кроків щодо цього документа. Про це у своєму телеграм-каналі розповів Володимир Зеленський.

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Що сказав Зеленський про роботу над Планом перемоги

Український лідер наголосив, що під час зустрічі з президентом Байденом він представив йому План перемоги, а також вони разом обговорили деталі для посилення цього документа.

Скоординували наші позиції, погляди й підходи. Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків,

– написав Зеленський.

Президенти України і США зустрілися у Білому домі / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Зеленський також зазначив, що українська сторона глибоко цінує те, що обидві наші країни стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення. Водночас український лідер підкреслив, що рішучість США неймовірно важлива для нашої перемоги.

Як прокоментували План перемоги американська сторона

У Білому домі, своєю чергою, заявили, що Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі обговорили підтримку США для України в її захисті від російської агресії.

"Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією", – наголосили в адміністрації Байдена.

Там також зазначили, що лідери двох країн обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти Плану президента Зеленського та доручили своїм командам провести "інтенсивні консультації щодо наступних кроків".

Окрім цього, у Білому домі сказали, що 12 жовтня президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де обидва президенти розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

Представники адміністрації Байдена наголосили, що президент налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги.