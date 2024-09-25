Список побажань: як на Заході відреагували на план перемоги Зеленського

Україна поки офіційно не оприлюднила план перемоги Володимира Зеленського. Однак у Bloomberg, із посиланням на анонімні джерела, пишуть, що українські партнери сприймають цей план досить скептично.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що західні ЗМІ вважають переговорні позиції України, зокрема пункти плану перемоги, "непробивними", а списком бажань. Це пов'язано із сумнівами, чи дійсно те, що пропонує президент України змінить ситуацію на полі бою.

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Позиція США

На думку Андрія Вігірінського, у США побоюються підвищити ризики для особистої безпеки. Тобто не призвести до ескалації, яка може втягнути Сполучені Штати Америки у війну.

Він припустив, що у плані Зеленського є 2 пункти, про які згадувала українська влада. Перше – мовиться про операцію Сил оборони у Курській області, щоб партнери України надали достатню підтримку для збереження сильних позицій там. Друге – запрошення в НАТО.

Якщо ці два з п'яти пунктів є тими частинами плану, який має призвести до перемоги, то, ймовірно, він не буде узгоджений,

– висловився політолог.

Вігірінський пояснив, що від Джо Байдена не залежить запрошення України в НАТО, адже це рішення мають приймати усі члени Альянсу.

Переговори з Росією

Політолог зауважив, що усі представники російської влади неодноразово заявляли, що Росія не братиме участь у переговорах, де основою є документ, який розроблявся без неї.

Усі учасники першого Саміту миру говорили, що наступний саміт повинен відбутися з урахуванням позицій Росії. За цих умов ми ризикуємо залишитись у тій ситуації, при якій наша позиція є незмінною, але й не реалізується,

– сказав він.

Андрій Вігірінський додав, що Україна може зіткнутися із ситуацією, коли питання переговорів щодо припинення війни візьмуть на себе країни Заходу. Представники ЄС можуть розпочати діалог з Росією про безпеку Євразії, де лише одним з елементів буде російсько-українська війна.