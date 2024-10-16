Злякалися за свої літаки: у МЗС Росії відреагували на План перемоги Зеленського

16 жовтня президент представив українцям план, який має привести нашу країну до перемоги. У МЗС Росії висловили обурення.

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який передбачає завершення війни до кінця наступного року. У МЗС країни-агресорки відреагували.

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"Штовхає НАТО до прямого конфлікту"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала виступ Зеленського у Раді. За словами чиновниці, План перемоги означає зіткнення Росії та Альянсу.

Найбільше посадовицю розлютив пункт плану, який стосується зміцнення української оборони шляхом точкових операціях у певних місцях.

Що ж посоромився назвати ці певні місця? Як він хоче цього досягти? Через заподіяння збитків російській авіації разом із партнерами. Тобто, він підштовхує натовців до прямого конфлікту з нашою країною,

– заявила Захарова.

Раніше План перемоги прокоментував речник Путіна Дмітрій Пєсков. Він назвав його "ефемерним", хоча й зізнався, що промову Зеленського у парламенті ще не дивився.