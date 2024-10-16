План перемоги Зеленського передбачає, що Україна планує розмістити неядерний пакет стримування

Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. Президент заявив, що в Україні планують розмістити комплексний неядерний пакет стримування.

Володимир Зеленський розповів у Верховній Раді, що План перемоги залежить від партнерів. За словами президента, він точно не залежить від Росії.

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Що передбачає План перемоги Зеленського щодо стримування Росії

Володимир Зеленський заявив, що третій пункт Плану перемоги – це стримування. Під нього теж є таємний додаток і його вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Також його отримають ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю відому світові концепцію стримування.

Президент пояснив, що Росія агресивно діє лише тоді, коли переконана, що не отримає адекватної руйнівної відповіді. Коли Кремль знає, що відповідь буде, і розуміє, яка, то обирає переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому, стримування Росії від агресії можливе і щодо України та всієї Європи.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії до таких перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями,

– заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мовиться про мир завдяки силі.

Зеленський пояснив, що цей пункт можна забезпечити, зокрема, фінансуванням у межах уже укладених безпекових угод із партнерами, визначених обсягів фінансової підтримки.

Що ще передбачає План перемоги

Володимир Зеленський заявив, що План складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків:

пункт перший – геополітичний;

пункти другий і третій – військові;

пункт четвертий – економічний;

пункт п'ятий Плану перемоги – безпековий.

Зеленський пояснив, що пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку.

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Президент пояснив, що після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.

Український лідер пояснив, що пункт про зміцнення оборони включає:

операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України;

виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї;

доступ до розвідданих партнерів.

Президент пояснив, що війну можна завершити у 2025 році, якщо рухатися за Планом перемоги.