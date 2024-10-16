Зеленський вже у четвер прибуде до Брюсселя: які зустрічі заплановані

У четвер, 17 жовтня, Володимир Зеленський відвідає Брюссель. Повідомляється про кілька запланованих зустрічей.

Про візит президента стало відомо з оновленої програми зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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Візит Зеленського до Брюсселя

У штаб-квартирі Альянсу вказали, що Володимир Зеленський прибуде у головний офіс НАТО у четвер по обіді. У нього запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Того ж самого дня у штаб-квартирі відбудеться зустріч Ради Україна – НАТО. Ба більше, у четвер Зеленський виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу План перемоги. До цього часу не уточнювалось, у якому форматі виступатиме президент – віртуальному чи буде присутнім особисто.

Зазначимо, що 16 жовтня Володимир Зеленський презентував свій План перемоги у Раді. Він передбачає запрошення України до НАТО; зміцнення оборони, зокрема зняття обмеження на використання зброї; пакет стримування на території України для протидії будь-яким загрозам; розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Окрім цього, після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.