Полковник запасу ЗСУ назвав найбільш реалістичний пункт Плану перемоги Зеленського

План перемоги України містить 5 пунктів та 3 засекречені додатки. Саме один з основних пунктів є найбільш реалістичним, він стосується зброї.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Україна досягне миру лише через силу. Наша країна має великий військово-промисловий потенціал, який можна розвивати.

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Найбільш реалістичний пункт Плану перемоги Зеленського

Другим пунктом Плану перемоги Зеленського стосується зміцнення оборони. Він включає перелік зброї, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії. За словами полковника запасу ЗСУ, саме цей пункт є найбільш реалістичним.

"Зброя, зброя і ще раз зброя. Буду цитувати Вінстона Черчилля – "Наша мета – мир, але шлях до нього лежить через силу". Також є гарна латинська приказка, де мовиться, що якщо ти хочеш миру, готуйся до війни", – наголосив Черник.

Зауважте! Володимир Зеленський розповів, що вже неодноразово чув, що пункти Плану перемоги є нереалістичними. Він підкреслив важливість єдності українців та підтримки партнерів для перемоги.

Він розповів, що Україна після розпаду Радянського Союзу успадкувала колосально великий військово-промисловий потенціал. Навіть станом на 2013 рік, ще до початку війни, наша країна входила у десятку експортерів зброї.

Ба більше, завдяки укладенню цілої низки найрізноманітніших воєнних контрактів з провідними виробниками зброї Україна має як нарощувати власний ракетний щит та виготовляти балістичні ракети. Мовиться про німецьку компанію Rheinmetall, британську компанію BAE Systems та американські компанії Lockheed Martin та General Dynamics.

Для прикладу, дві ракети "Нептун" вже потопили крейсер "Москва", що стало історичною подією.

Тут, забіжу наперед, і є елемент нашого стратегічного неядерного стримування – це якраз великий ракетний щит. Звісно, є проблеми з паливом, але не сумніваюсь, що ланцюжки вже виведені. Є проблематика з порохом, але це загальносвітова проблема,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Черник додав, що якщо правильно підійти до всіх цих процесів, Україна може перетворитись у великий воєнний хаб. На його думку, в майбутньому український промисловий комплекс, не лише воєнний, – це зброя, сільське господарство та IT.

Нагадаймо, інші пункти Плану перемоги стосуються запрошення України в НАТО, розвитку стратегічно-економічного потенціалу та післявоєнних заходів для гарантування безпеки.