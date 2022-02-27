План Путіна щодо захоплення Києва провалився, тепер у нього інша ціль

Складається враження, що план блискавичного захоплення Києва провалився та відставлений.

Тепер головний напрямок – взяти до понеділка Харків.

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Навіщо Путіну Харків

Харків необхідний, бо там можна оголосити у понеділок (28 лютого – 24 канал) про формування альтернативного уряду України та запропонувати військам переходити під його командування.

Це необхідно саме у понеділок, коли люди в Росії вийдуть на роботу, почнуть обговорювати долар по 100 рублів, закриття міжнародного авіасполучення та блокування рахунків.

Важливо Про що сьогодні можуть бути переговори з Росією

Кремлю потрібна картинка

Необхідно протиставити цьому картинку, що обіцяє швидке переможне закінчення війни.

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