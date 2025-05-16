План Путіна зазнав поразки: Сибіга оцінив переговори із росіянами у Стамбулі

Андрій Сибіга оцінив переговори із росіянами, які відбулися у Стамбулі 16 травня. За словами глави МЗС України, план Путіна щодо цієї зустрічі зазнав поразки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги у фейсбуці.

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Що сказав Сибіга про перемовини у Стамбулі

Міністр закордонних справ України наголосив, що, якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, то в сухому залишку від переговорів у Стамбулі отримала домовленість щодо обміну у форматі "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей – вдалося домовитися про повернення. Це 1 000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс,

– зазначив Сибіга.

Щодо питання припинення вогню глава МЗС зауважив, що російська делегація, яка була у Туреччині, не мала достатніх повноважень.

"І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", – наголосив міністр.

Стосовно зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна Андрій Сибіга наголосив, що українська сторона продовжить працювати та тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін.

Глава українського МЗС підкреслив, що російському диктатору слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч.

Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому,

– зауважив головний український дипломат.

Він підкреслив, що зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, за словами міністра, вона є свідченням, чому він потрібен.

"Ну і насамкінець, план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки. Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль президента Дональда Трампа", – написав Андрій Сибіга.

Очільник МЗС запевнив, що Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів, зокрема повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Також продовжиться і посилення України та нашої обороноздатності.

Зрештою Андрій Сибіга наголосив, що Володимир Зеленський за останні тижні зробив дуже правильні та продумані кроки заради досягнення інтересів України, що відзначили партнери. Тож українська команда продовжує працювати, щоб досягнути миру.