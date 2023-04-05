Не залишили вибору окупантам: військовий експерт назвав вагоме досягнення ЗСУ в Бахмуті

Російські війська вже понад 8 місяців намагаються штурмувати український Бахмут. За цей час ворог зазнав просто колосальних втрат, але жодних стратегічних цілей так і не досяг.

За останній тиждень росіяни зайшли в південно-східну частину центру міста, але це важко назвати якимось "проривом". Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Фейкові "перемоги" росіян

За словами фахівця, перед входом у цю частину центру Бахмута російські війська його фаткично знищили. Там вже зруйновані будь-які рубежі, які можна було ефективно та якісно втримувати.

Наші війська в цьому дуже обмеженому просторі здійснюють маневри, відходять на більш вигідні рубежі. При боях у центрі міста там триває боротьба за кожну вулицю,

– пояснив Андрій Крамаров.

Тож росіянам доводиться класти величезну кількість бронетехніки та живої сили в боях всього за одну вулицю в районному центрі. Ефективність такої тактики – абсолютно низька.

"Що змінилося – ворог фактично припинив спроби щодо оточення міста. Остання така спроба була вчора зранку – це був якийсь рух у бік Часового Яру на північ від Хромового", – розповів військовий експерт.

За його словами, зрозумівши безперспективність своїх спроб оточити Бахмут, росіяни фактично припинили їх. Натомість усі сили, які були на цьому напрямку, перекинули на лобові атаки міста.

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Позитивні й негативні аспекти боїв за Бахмут

Фахівець також зауважив, що в мережі є багато відео від українських військових, які перебувають безпосередньо в центрі Бахмута. Часто вони відзначають дуже вдалі дії українського командування.

Тобто, нам вдається зберігати свій особовий склад, не наражати на небезпеку нашу техніку. При цьому продовжують завдавати там нищівних поразок ворогу,

– відзначив Андрій Крамаров.

Водзночас негативною "традицією" залишається те, що російські війська, продовжуючи свій наступ, зрівнюють Бахмут з землею. Там фактично не залишилося вцілілих будинків.

Вагоме досягнення ЗСУ в Бахмуті

Ще раніше росіяни активно намагалися перерізати трасу, яка веде до Бахмута. Втім, їм нічого не вдалося. Водночас іти вздовж траси – це смертельна небезпека для ворога, адже він буде ще більше оголювати власні фланги.

"Увесь цей виступ від Іванівського до Бахмута – це все наша ешелонована оборона. Збройні Сили України нівелювали можливості ворога щодо проведенню дій з оточення, вивели його на єдину можливість – лобові атаки, які зараз проходять у самому Бахмуті", – заявив військовий експерт.

Надалі навіть якщо українське командування вирішуватиме відходити по троху, то кожен такий рубіж даватиметься ворогу все важче й важче.

Це дуже складна ешелонована оборона. Найголовніше досягнення Збройних Сил України – це те, що вони змусили ворога проводити наступальні дії на найменш вигідному для нього напрямку,

– заявив Андрій Крамаров.

Тож використовуючи єдину можливість – лобові атаки через центр Бахмута – росіяни лише продовжать знищувати свою живу силу й техніку.

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