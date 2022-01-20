План розвалюється: Росія прагне залякати Україну, але лише її зміцнює

На самому початку треба визначитись. Чи страшно говорити про війну? Страшно! Однак не говорити про неї – ще страшніше! Від того, що ми закриємо очі або сховаємо голову у пісок нічого не зміниться.

Від цього небезпека військової загрози з боку Росії нікуди не зникне. Та й сама Росія, на жаль, нікуди не зникне, на відміну від своїх дипломатів.

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Росія вивозить своїх

Російські дипломати в Україні вже, здається, почали збирати своє та своїх. Зокрема, напередодні з'явилась інформація про те, що Росія почала забирати людей, їхні сім'ї і вивозити "на родіну", де їх всі вже зачекалися.

Щоправда, робить це, на думку авторитетного видання NYT, у Києві та Львові. Однак повністю оминає своєю увагою генеральне консульство Росії у Харкові.

Вивозить вона їх на автобусах, хоча мені дуже складно уявити, щоб у диппредставників не було службових або ж власних авто.

Однак головне питання тут інше. Чому? Чому вона це робить? Якщо хоче напасти, то якось нелогічно забирати тих, хто має бути твоїми очима і вухами у тилу ворога.

А якщо це чергове "руские своих не бросают", то повернуся до питання, що не так з Харковом? Ті вам не потрібні?

Якщо ж просто хоче вчергове дистабілізувати ситуацію, то чому тоді російське МЗС все заперечує? Вони. кажуть, що всі на місцях, всі працюють. Та й у нашому МЗС кажуть, що ніхто ні про що подібне не попереджав. Мовляв, у нас всі працюють і ми всюди працюємо.

Росія лише згуртовує українців

На тлі цих заяв Росії з'явилась ще одна інформація про те, що нібито і британске посольство теж переїздить з Києва у західні регіони – поближче до країн НАТО. Однак наразі це теж не більше, ніж чутки.

І тут ви знаєте, про що я подумала? Якщо от всі ці чутки хочуть залякати українців і наших партнерів, то лякайте так і далі, у вас непогано так виходить нас згуртувати.

Ви кажете: "НАТО, збирай манатки і забирайся до рубежів 1997 року". А 30 країн НАТО говорять про те, що підтримують Україну на шляху до її прагнення вступити в Альянс.

Ви говорите "ні" іноземним військовим і спільним навчанням, а до нас приїжджає канадський спецназ, щоб передати "інструкторський та лідерський досвід" українським колегам із 2020 року.

Водночас згідно з неофіційною інформацією, присутність канадських спецпризначенців в Україні є частиною спроб союзників НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду.

Важливо У МЗС Канади пообіцяли, що нададуть Україні озброєння

Ви говорите: "Жодних баз НАТО на Сході", а США каже: "Давайте, ви будете країною НАТО". Водночас Британія відправляє до нас оборонне озброєння з Лондона. Найкраще оборонне озброєння, до слова, для бою в місті, аналогів якого немає у Росії.

Згідно з даними на сайті розробника Saab, з моменту включення до моменту захоплення мети та пуску досить максимум 5 секунд.

То який ваш наступний крок? Звідки нам ще чекати на допомогу?

Чи, можливо, таки відкриєте підручник "Математичні начала натуральної філософії" 1687 року і нарешті зрозумієте те, про що ще Ньютон писав? Дії завжди є рівна і протилежна протидія. Рівна і протилежна.

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Європа тепер все розуміє

Так, довгий час Західний світ особливо не реагував на всі ваші потуги і примус України до капітуляції. Він давав вам шанс заспокоїтися і награтися в "режим".

Однак тепер, Європа розуміє, що Росія готується вже до нападу не на Україну, а на країни НАТО, використовуючи, звичайно, для цього єдиний козир у рукаві – ядерну зброю.

У такий спосіб має настати деескалація конфлікту через ядерну ескалацію.

План розробили у Кремлі давно

План цей був розроблений на Росії вже давно секретарем "совета безопасности" Сергієм Патрушевим, але йому все ніяк не вдається перейти, як то кажуть, від слів до діла. Тобто вибити дозвіл застосовувати ядерну зброю у локальних конфліктах.

Напевно, залишилось у тих черепних коробочках, які є найближчим оточенням Путіна, ще трішечки мізків. Однак не у Соловйова.

Пропагандист просто посеред ефіру вирішив озвучити риторичне питання: "А хто вам сказав, що в ядерній війні не може бути переможця?".

Після цього у дуже буденному і позитивному ключі вони продовжили обговорювати план неминучої перемоги Росії в ядерній війні на обмеженій території, абсолютно забуваючи про те, що ядерна зброя є не лише на Росії. Забуваючи, бо Росії про це давно ніхто не нагадував.

Терпець у Заходу урвався

А взагалі, як на мене, з Росією занадто довго намагалися говорити інтелігентно за усіма правилами хорошого тону. Садити за стіл, де на кожного по три тарілки, кілька ножів, дві виделки та дві ложки. А вона при цьому продовжували їсти руками, не митими після вулиці.

Тож тепер, як то кажуть, не ображайтесь, бо терпець у Заходу урвався. Тепер він буде бити вас по руках.

Україна не відстає

А в нас давно вже немає ілюзій щодо вас. Поки ви складали свій список ультиматумів, ми озброювали армію. Завдяки цьому наше військо піднялося у рейтингу найсильніших армій світу на три позиції і наразі займає 22 сходинку за 50 різними факторами, включаючи:

чисельність Збройних сил;

рівень технічного оснащення;

фінансування;

використання сучасних технологій.

До речі, найкраще у наших Збройних сил справи з артилерією (тут ми на 7 місці).

Тому, якщо ви раптом цього ще не зрозуміли, то ще раз пояснюю. Україна боротиметься за себе навіть одна – так само як Великобританія у 1940 році.

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Однак вона не одна. Ми не одні. З нами – сила, з нами – Бог, з нами – Пентагон, який розмістив нові ядерні боєголовки малої потужності (5 – 7 кілотонн) для ракет на підводних човнах класу "Огайо", які вже регулярно виходять з ними на патрулювання з військово-морської бази на східному узбережжі США.

І зроблено це саме на випадок "застосування російськими військовими тактичної ядерної зброї у Європі". Якщо ви вичікуєте, коли Захід моргне – то дарма.