Зеленський заявив про план виготовити 3 тисячі ракет: Forbes проаналізував, наскільки це можливо

Український високопосадовець заявив, що Україна здатна виготовити 3 тисячі крилатих ракет, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський. Це можливо за умови укладення необхідних контрактів на закупівлю ресурсів. Однак низка експертів скептичні щодо цього плану.

Неназваний високопосадовець повідомив журналістам, що в України є такі можливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Чи здатна Україна втілити ракетний план Зеленського

За умови достатнього фінансування, Україна здатна виготовити 3 тисячі крилатих ракет, про які говорив Володимир Зеленський. Так вважає український високопосадовець, ім’я якого журналісти не називають.

Однак експерти скептично оцінюють таку амбітну мету. Згідно з розрахунками видання "Мілітарний", виготовлення такої кількості ракет коштуватиме щонайменше 3 мільярди доларів. Ця сума не враховує витрат на модернізацію виробничих потужностей та закупівлю нового обладнання.

Сергій Згурець, директор Defense Express, підкреслив, що для досягнення зазначених обсягів потрібно виробляти щонайменше вісім ракет на добу, тобто одну ракету кожні три години. Це навіть більше за російські темпи виробництва.

Водночас Україна має вирішити низку критичних завдань:

розосередити виробничі потужності для їхньої безпеки;

спростити процес виготовлення;

забезпечити стабільне постачання імпортних компонентів.

Нагадаємо, Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості, одним з пунктів якого була зброя. Україна, за його словами, планує виготовити у 2025 році щонайменше 30 тисяч ударних балекобійних дронів та 3 тисячі "довгих Нептунів" – модернізації протикорабельної української ракети "Нептун" зі збільшеною далекобійністю.