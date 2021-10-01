План трансформації України: Милованов презентував "слугам" у Трускавці 8 напрямків

Радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов виступив перед "слугами народу" в Трускавці. Він презентував нардепам План трансформації України.

У "Слузі народу" наголосили, що цей план ґрунтується на усіх напрацюваннях команди. Саме його президент Зеленський раніше представляв, коли перебував у США.

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Милованов застеріг, що згідно з прогнозами, через кілька років економіка України не буде зростати сама по собі щороку. Мовляв, якщо її не стимулювати, вона почне стагнацію. Тому потрібні, зокрема, структурні реформи й залучення інвестицій. Він анонсував, що вже 2 жовтня депутати та члени Кабміну поділяться на 8 груп відповідно до напрямків Плану трансформації. Вони напрацьовуватимуть заходи з його виконання на 2021 – 2023 роки.

8 напрямків Плану трансформації:

військова безпека та міжнародні відносини;

енергетична незалежність та зелена трансформація;

людський капітал;

технологічний розвиток та ринкові трансформації;

інфраструктура та місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

Що відомо про виїзне засідання "слуг" у Трускавці