План трансформації України: Милованов презентував "слугам" у Трускавці 8 напрямків

1 жовтня 2021 , 21:32
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Джерело:

"Слуга народу"

Радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов виступив перед "слугами народу" в Трускавці. Він презентував нардепам План трансформації України.

У "Слузі народу" наголосили, що цей план ґрунтується на усіх напрацюваннях команди. Саме його президент Зеленський раніше представляв, коли перебував у США.

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Милованов застеріг, що згідно з прогнозами, через кілька років економіка України не буде зростати сама по собі щороку. Мовляв, якщо її не стимулювати, вона почне стагнацію. Тому потрібні, зокрема, структурні реформи й залучення інвестицій. Він анонсував, що вже 2 жовтня депутати та члени Кабміну поділяться на 8 груп відповідно до напрямків Плану трансформації. Вони напрацьовуватимуть заходи з його виконання на 2021 – 2023 роки. 

8 напрямків Плану трансформації:

  • військова безпека та міжнародні відносини;
  • енергетична незалежність та зелена трансформація;
  • людський капітал;
  • технологічний розвиток та ринкові трансформації;
  • інфраструктура та місцевий розвиток;
  • продовольчий хаб;
  • цифровий хаб;
  • верховенство права.

 Що відомо про виїзне засідання "слуг" у Трускавці

  • 2 жовтня на з'їзд "Слуги народу" у Трускавець прибуде Володимир Зеленський. Того ж дня український президент виступить перед нардепами. Також приїдуть генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник МВС Денис Монастирський. 
  • Тож у суботу відбудеться нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів. Триватиме робота над деталізацією Плану трансформації України.
  • Оскільки у перший день з'їзду питання про відставку Разумкова з посади спікера Ради не було в порядку денному, його можуть обговорити у суботу. Втім, самі "слуги" кажуть, що воно – не пріоритетне.  
Автор: Ірина Буртик