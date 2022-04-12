"План зазнав краху": у Міноборони Британії поглузували із заяви Росії, що "все йде за планом"

12 квітня 2022 , 21:19
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Джерело:

твітер Міноборони Великої Британії

Кремль запевнив, що так звана "спецоперація" в Україні нібито йде за його планом. У Великій Британії поглузували з такої заяви російської сторони.

Відповідний допис Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило у твітері. У публікації мовиться, що плани Росії в Україні зазнали краху.

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Британське Міноборони нагадало, що впродовж війни російська сторона вже втратила щонайменше 6 генералів.

При цьому росіяни зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в запасах техніки. Відтак підрозділи окупантів були змушені повертатися у Білорусь та Росію, аби їх поповнити. 

Також у Міноборони Великої Британії пригадали, як російські солдати збили власний літак.

Це справді план?
– додали у британському Міноборони.

Нагадаємо, що Борис Джонсон 9 квітня відвідав Україну. Під час візиту прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що санкції проти Росії будуть лише посилювати. Водночас країна готова працювати над відновленням Київщини та самої столиці після війни. 

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Автор: Тетяна Кійовська