Як російська "Планар" через американську філію постачає технології для військової промисловості

Попри санаційний тиск Заходу на Росію, російським компаніям вдається обходити санкції та постачати товари на американський ринок. Однією з таких компаній, є ООО "Планар".

Розслідування про те, як російська компанія "Планар" та її американська філія Copper Mountain Technologies (CMT) обходять міжнародні санкції, постачаючи технології, що можуть використовуватися у військових цілях, опублікувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

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Чим займається "Планар"

ООО "Планар" (Planar Tech) спеціалізується на виробництві мікрохвильової електроніки. Головний офіс компанії, в Челябінську, ще один центр розробки – у Томську. Компанія має представництва у Москві та Санкт-Петербурзі. А ще свою філію в США – компанію Copper Mountain Technologies (CMT).

До 2022 року "Планар" займав 10 відсотків світового ринку мікрохвильової електроніки.

"Планар" запропонував постачати військово-промислового комплексу своєї країни передові технології та електроніку. Зокрема, затребувану тоді планарівську електроніку для виробництва БпЛА "Іноходець", "Орлан-10", комплексів РЕБ "Свет-КУ" та "Леєр-3", а також інших видів військової техніки.

Також "Планар" надавав послуги акціонерному товариству "Завод Мікроприлад", вони займалася встановленням автоматизованого робочого місця для перевірки виробу МППУ-50. Це один з основних компонентів російського винищувача 5-го покоління СУ-57.



Технічний опис автоматизованого робочого місця для перевірки МППУ-50 / Фото InformNapalm

Раніше українська група "Кіберспротив" уже звертала увагу, що "Завод Микроприбор" має проблеми з виробництвом виробу МППУ-50 через складність доступу до західних компонентів. Більшість компонентів доставляється з-за кордону через різні російські компанії. І оскільки "Планар" має свою філію в США – Copper Mountain Technologies, через яку вона не лише постачає продукцію на американський ринок, вона може й закуповувати ці потрібні західні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Важливо! Аналітики зазначили, що за таку активну роботу на компанію були накладені санкції з боку США, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. Однак, жодних обмежень на неї не запроваджено з боку Європейського Союзу. Не було обмжеень і проти її американської філії, ні санкцій проти голови "Планар" – Заостровниха Сергія Олександровича.

А як щодо філії "Планар" в США – Copper Mountain Technologies? Після того, як були накладені санкції на "Планар", її взаємодія з американською дочірньою компанією "CMT" ведеться приховано та часто через неофіційних посередників.

Втім, як наголосили в InformNapalm, продукція, що представлена в обох компаніях, ідентична. Відрізнятися можуть лише серія, колір і дизайн.



Скріншот із сертифікату калібрування СМТ

Ба більше, калібрування для "СМТ" проводяться в місті Челябінськ компанією "Планар".

Сертифікат калібрування СМТ

"Наступний доказ — це ідентичність патентів на технологічну продукцію обох компаній. Ці патенти ідентичні як у США, так і в Росії", – ідеться у розслідуванні.

Зазначають, що у всіх патентах присутня особа на ім'я Сергій Заостровних. Він фігурує серед авторів як американського, так і російського патенту.

При цьому російський патент належить компанії "НПК ТАИР", яка є партнером "PLANAR" та Copper Mountain Technologies у розробці та виробництві векторних аналізаторів, мікрохвильових компонентів і вимірювальних систем.

Структура компаній та приховані зв'язки між "Планар" і CMT

Сергій Заостровних є директором "Планар", а в американській CMT є нібито засновником компанії та її технічним директором. Також він є співзасновником компанії "НПК ТАИР", яка зазначена в патенті на пилозахищену діелектричну шайбу.

Сайт Copper Mountain Technologies

Ще одним співзасновником "Планар" є Андрій Конорєв, який також є засновником компанії ТОВ "Сотис", з юридичною адресою в м. Челябінськ, вул. Елькіна, д. 32. І звісно, за цією адресою також зареєстрована "Планар".

Компанія "Сотис" допомагає "Планару" експортувати свої технології до різних країн, переважно – через фірми-посередники в Китаї.

Інша компанія "SYNECTA", що розробляє ПЗ для "Planar" і CMT, має тісний зв’язок з обома компаніями. Вона позиціонує себе частиною Copper Mountain Technologies, але також входить до кластера "Planar". Колишній керівник "SYNECTA", Олексій Сурков, тепер очолює європейське представництво "CMT" на Кіпрі. Офіс у Пафосі працює як логістичний хаб, що полегшує транспортування обладнання між Росією, Європою та США. Це дозволяє підтримувати постійний потік компонентів, попри санкції.

Стає зрозуміло, що продукція "Planar" і "CMT" є ідентичною, а CMT є філією російської компанії "Planar". Проте після 24 лютого 2022 року російська компанія намагається приховати свої зв’язки зі своєю американською фірмою,

– наголосили аналітики.

Мета росіян зрозуміла – це потрібно для того, щоб не втратити можливість виходу на американський ринок і, навпаки, мати змогу постачати підсанкційні західні електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Втім, головне у цій ситуації те, що продукцію Copper Mountain Technologies використовують в оборонній та космічній промисловості США.

Контракти "СМТ" з американськими компаніями

Американська компанія Pacific Antenna Systems (PAS) використовувала російські компоненти "CMT" для виробництва супутникових антен. Це обладнання, своєю чергою, постачалося Військово-морським силам США через контракти з Міністерством оборони. Також "CMT" співпрацювала з NASA, AFRL і іншими оборонними структурами США. Компоненти "CMT" інтегрували в системи дослідження матеріалів та інноваційні технології, що ставить під сумнів надійність американських систем, які використовують російські деталі.

Участь СМТ у проектах NASA

Як висновок, можна сказати, що російська компанія "Планар" через свою американську філію Copper Mountain Technologies постачає продукцію для оборонної промисловості США.

Після вторгнення Росії в Україну, "Планар" приховує зв'язки зі своєю американською філією, однак продовжує отримувати західні електронні компоненти. Це дозволяє Росії використовувати ці технології для виготовлення зброї. Тож, очевидно, що потрібно посилити контроль над продукцією "CMT" в оборонних системах США.

"Адже не варто забувати приклад використання, так званих пейджерів, які у визначений час можуть надіслати повідомлення — 1З любов'ю з Росії!", – провели паралель аналітики.