Плани грандіозні, – Гетманцев розповів, що розглянуть в новому політсезоні Ради

Верховна Рада у липні провела останнє пленарне засідання 5 сесії парламенту, тож депутати до осені пішли на канікули. Однак на новий політичний сезон вони вже мають грандіозні плани.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, багато депутатів не відпочивали у серпні, адже готували законопроєкти.

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Над чим працюватимуть нардепи

Гетманцев зауважив, що мовиться про кілька напрямів. Зокрема, про великий податковий закон, який називають "антиолігархічним". Також це реформа фінансового сектору, а саме:

закон "Про страхування";

закон "Про кредитні спілки";

закон "Про фінансові компанії і фінансові послуги".

Гетманцев зауважив, що українці чекають на ці законопроєкти.

Якщо ви говорите про мене і про наш комітет, то плани у нас дуже грандіозні,

– заявив депутат.

Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту до Дня Незалежності. На ньому депутати розглянуть проєкт закону про великий Державний герб України.

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Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео