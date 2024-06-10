Перед ворогом постала дилема щодо Харкова

Генштаб заявив, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються. Лобова активність знизилася. Карти показують, що остання зміна сірої зони на користь росіян була 22 травня. Тобто 12 днів вони лізли вперед і тепер тупцюють на місці – наші їх ефективно стримують.

Рішення ворога залежатиме від ситуації в Харкові

За майже місяць ворог зруйнував Вовчанськ та кілька сіл, атакував низку цивільних об'єктів у Харкові та вбив мирне населення, зокрема й дітей.

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Натомість росіяни "добилися" дозволу для української армії захищатися на російській території західною зброєю. Поки що на недостатню глибину, але місяць тому і про прикордонну оборону говорили "це неможливо".

Тобто у суто військовому плані результати для росармії – непереконливі (що не скасовує шкоду для України та трагедії наших людей). Питання, що вони зможуть вичавити політично. Поки що не дуже.

На полі бою російська армія активніше рухається на Донбасі, насамперед – на Покровському напрямку. А щодо Харкова їм тепер треба щось вирішувати. Рішення залежатиме, зокрема, від того, який потенціал внутрішньої дестабілізації росіяни побачать у самому Харкові.

Місяць канонади, яку чути на Олексіївці, Північній Салтівці та на Павловому полі, місяць терору, що наростає, показав, що харків'яни удар тримають і на проблему не перетворюються. Навпаки. А без цього у росіян нічого не вийде.

Зараз намітилася дилема:

або росіяни мають серйозно нарощувати військовий тиск, щоб зламати нашу армію. Це означає – залучити сили з інших напрямків та зупинити рух там, де він є. А також переходити в режим тотального терору, щоб зламати волю цивільних у Харкові. Це означає дезавуювати всю псевдомиротворчу балаканину Владіміра Путіна. А найближчий місяць-півтора – не найкращий для цього час. Слово Kharkiv вже багато хто вивчив, непоміченими лиходійства не залишаться;

або оголосити про досягнення цілей і перейти у фоновий режим. Моя гіпотеза два місяці тому полягала в тому, що якщо з Харковом нічого не вийде, вони переноситимуть акцент на інші ділянки.

Те, що росіяни в принципі опинилися перед вказаним вибором, є заслугою наших військових, наших цивільних та всіх, хто допомагав місту.

Все це треба продовжувати, щоб вирішити головне завдання – унеможливити велику операцію проти Харкова.

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Актуальні виклики, які стоять перед містом

Зараз два гострі виклики – це авіація з КАБами та енергетика. Щось вирішити з авіацією об'єктивно кілька місяців буде складно, хоч усі зусилля докладаються.

Ситуацію з енергетикою всі бачать. Що таке літо у Харкові – всі знають, тепер ще з високою ймовірністю без кондиціонерів та з умовними холодильниками, бо не всі зможуть підготуватися до тривалих відключень. Ось ці побутові моменти мають важливе значення для стабільності фронту та переговорів про зброю.

Повторю: місто-мільйонник, яке стійко переносить нашестя орди, охоче підтримають. Це може бути загальна історія успіху.