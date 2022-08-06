Можливо через пів року, – Кім про плани окупантів захопити Миколаїв

росіяни не зможуть наступати на Миколаїв найближчим часом. Разом з тим, цілком можливо, що захоплення міста є в планах загарбників у найближчі пів року.

Про можливі плани росіян на Миколаїв розповів голова ОВА Віталій Кім. Він виключив навіть шанси на захоплення обласного центру у найближчі кілька місяців.

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Миколаїв перебуває під надійним захистом ЗСУ

Кім запевнив, що Миколаїв перебуває під надійним захистом українських військових. росіяни не можуть активно просунутись у регіоні через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.

Обласний центр може досі бути у планах ворога

Також суттєвим успіхам ворога заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально,

– запевнив Кім.

Зазначимо, що від вечора п'ятниці до ранку понеділка Миколаїв "зачиняють" на тривалу комендантську годину. Місцевих жителів просять не виходити на вулиці та запастись продуктами.

Під час комендантської години у місті виявлятимуть корегувальників вогню та ворожих інформаторів.

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Ситуація у Миколаєві: останні новини

Напередодні росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва. Загинула людина, близько 10 людей дістали поранення.

Під ракетний обстріл Миколаїв потрапив і 4 серпня, були пошкоджені житлові будинки. Одна з ракет потрапила у проїжджу частину.

2 серпня вороги гатили по обласному центрі зі "Смерчів" та С-300. Руйнування у житлових будинках, а також у гуртожитку одного з ВНЗ.

Дізнайтесь у відео про ситуацію на фронті 6 серпня: