Зеленський пояснив, чому Україна є "ключовим пазлом" для Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою перешкодою для планів російського диктатора Путіна. Глава держави зазначив, що Кремль прагне зламати Київ, щоб легше впливати на інші пострадянські держави.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про заяву Зеленського?

Зеленський заявив, що метою Путіна є відновлення впливу на пострадянському просторі. За його словами, що сильнішими та незалежнішими є колишні країни СРСР, то важче Кремлю реалізувати ці плани.

Президент наголосив, що ключовою країною для Росії залишається Україна.

Він пояснив, що у разі успіху Москви тиск на інші держави пострадянського простору значно посилився б, а внесок України у їхню незалежність добре усвідомлюють за кордоном.

Він хоче зламати нас. Якби йому вдалося, то з іншими країнами пострадянського часу й простору було б легше – при повній повазі до всіх країн,

– заявив Зеленський.

Зеленський пропонує Путіну перемир'я: що відомо?

Президент Володимир Зеленський пропонує очільнику Кремля будь-які формати припинення вогню, зокрема перемир'я у повітрі. Глава держави також готовий до прямого діалогу з Володимиром Путіним.

Також розглядається варіант заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, щоб створити умови для подальших "складних переговорів".

Радник ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Україна та США будуть продовжувати робити пропозиції врегулювання війни, проте поки в Росії не буде наростати криза, – нічого, за його словами, не зміниться.