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      Плану на бій з Брієдісом не було, його просто не було, – Усик

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      Усик розповів про бій з Майрісом Брієдісом
      Усик розповів про бій з Майрісом Брієдісом / boxingscene.com

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів про півфінальний бій World Boxing Super Series (WBSS) проти латвійця Майріса Брієдіса.

      Усик розповів, що в цьому двобої він здобув новий досвід, оскільки виходив на поєдинок без плану.

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      "Там я здобув досвід. Незважаючи ні на які обставини, які відбуваються у тебе в житті, ти не повинен відходити від плану, який ти поставив перед собою. Це підготовка, це план на бій… Там цього плану не було. Його просто не було", – розповів Усик.

      "Такі бої також потрібні. Наприклад, якби я виграв шикарно – нокаутом, або ще якось, то в мене не було б того перегляду, що зі мною відбулося. Якраз після цього бою відбувся такий апгрейд мене, команди. І приєдналася та людина, яка завжди присутня протягом моєї спортивної кар’єри – Анатолій Миколайович Ломаченко.

      Я приїхав до нього і говорю: "Допоможіть, тому що це зробити нікому". Він сказав добре. Так склалося, що Бог зробив так, щоб це відбулося. Він зробив так, що в Анатолія Миколайовича виникла можливість це зробити. Він це зробив і я йому дуже за це вдячний", – резюмував боксер.

       

       

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      Теги: Спорт Олександр Усик Усик – Брієдіс Бокс
      Джерело: 24 Канал
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