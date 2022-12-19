Чи планує Байден відвідати Київ: у Politico розповіли про плани президента США

У ЗМІ розповіли, чи планує президент США Джо Байден приїхати з офіційним візитом в Україну. Про це журналістам повідомили джерела у Білому домі.

За інформацією Politico, наразі Байден не має планів відвідати Київ. Це пов'язано з загрозою безпеки.

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Чи може Росія здійснити наступ на Київ

Зазначають, що минулого тижня Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, закликав свого американського колегу продовжувати постачання коштів ППО.

Журналісти повідомляють, що у столицях обох країн зростає занепокоєння з приводу того, чого очікувати у наступній фазі війни. У США переконані, що Росія має підступний план.

Холодна зима сповільнила бойові дії, які перетворилися на окопну війну у стилі Першої світової війни, але українські Військові чиновники цього тижня попередили, що нещодавні переміщення російських військ та танків можуть сигналізувати про новий великий наступ найближчими тижнями, можливо, навіть на Київ,

– йдеться у повідомленні.

На думку помічників Байдена, американському президенту потрібно буде лобіювати європейських лідерів, щоб зберегти курс підтримки України.

США обіцяють й надалі підтримувати Україну