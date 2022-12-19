Чи планує Байден відвідати Київ: у Politico розповіли про плани президента США
Джерело:Politico
У ЗМІ розповіли, чи планує президент США Джо Байден приїхати з офіційним візитом в Україну. Про це журналістам повідомили джерела у Білому домі.
За інформацією Politico, наразі Байден не має планів відвідати Київ. Це пов'язано з загрозою безпеки.
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Чи може Росія здійснити наступ на Київ
Зазначають, що минулого тижня Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, закликав свого американського колегу продовжувати постачання коштів ППО.
Журналісти повідомляють, що у столицях обох країн зростає занепокоєння з приводу того, чого очікувати у наступній фазі війни. У США переконані, що Росія має підступний план.
Холодна зима сповільнила бойові дії, які перетворилися на окопну війну у стилі Першої світової війни, але українські Військові чиновники цього тижня попередили, що нещодавні переміщення російських військ та танків можуть сигналізувати про новий великий наступ найближчими тижнями, можливо, навіть на Київ,
– йдеться у повідомленні.
На думку помічників Байдена, американському президенту потрібно буде лобіювати європейських лідерів, щоб зберегти курс підтримки України.
США обіцяють й надалі підтримувати Україну
- У США розглядають той варіант, що Росія може здійснити новий наступ на Київ. Тому західні партнери готові надати Україні чергову військову допомогу для оборони столиці.
- Як стверджують американські чиновники, крім надання Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.
- У Білому домі не розраховують на те, що війна закінчиться до кінця зими. На його думку, попри зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.
- Вашингтон переконаний, що наступ ЗСУ на Крим – неминучий. В адміністрації Байдена наголосили, що українські військові мають військовий потенціал для цієї операції.