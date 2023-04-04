Можливості досить серйозні, – військовий експерт пояснив, як працює російська керована бомба

Віднедавна Росія почала використовувати у війні проти України плануючі бомби. Це – нова загроза, до якої потрібно адаптуватися.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, очевидно, що росіяни освоїли створення таких плануючих бомб УПАБ-1500В.

До теми 1,5-тонна керована бомба УПАБ-1500В Росії: чи можна її збити та яким областям загрожує

У цьому "виробі" поєднується некерована авіаційна бомба та крила. За допомогою останніх та системи наведення її можна скеровувати в різний бік.

Наскільки небезпечні російські плануючі бомби

Романенко підкреслив, що можливості такої бомби досить серйозні. І вони мають порівняно невелику вартість. В результаті виходить досить високоточна та не дуже коштовна зброя з можливістю відхилення у кілька метрів.

Була інформація, що Україна отримала схожу зброю американського виробництва. Думаю, що ми побачимо їх, коли відбудеться наступ з боку Сил оборони. Але Росія вже зараз використовує такі бомби,

– зауважив Романенко.

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Він припускає, що знищити таку плануючу бомбу цілком можливо з засобів ЗРК, які працюють по аеродинамічних цілях – по літаках, гелікоптерах, крилатих ракетах тощо. Однак потрібен певний час, щоб адаптуватися до нової загрози.

Нова загроза від російських плануючих бомб: коротко