Можливості досить серйозні, – військовий експерт пояснив, як працює російська керована бомба
Віднедавна Росія почала використовувати у війні проти України плануючі бомби. Це – нова загроза, до якої потрібно адаптуватися.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, очевидно, що росіяни освоїли створення таких плануючих бомб УПАБ-1500В.
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У цьому "виробі" поєднується некерована авіаційна бомба та крила. За допомогою останніх та системи наведення її можна скеровувати в різний бік.
Наскільки небезпечні російські плануючі бомби
Романенко підкреслив, що можливості такої бомби досить серйозні. І вони мають порівняно невелику вартість. В результаті виходить досить високоточна та не дуже коштовна зброя з можливістю відхилення у кілька метрів.
Була інформація, що Україна отримала схожу зброю американського виробництва. Думаю, що ми побачимо їх, коли відбудеться наступ з боку Сил оборони. Але Росія вже зараз використовує такі бомби,
– зауважив Романенко.
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Він припускає, що знищити таку плануючу бомбу цілком можливо з засобів ЗРК, які працюють по аеродинамічних цілях – по літаках, гелікоптерах, крилатих ракетах тощо. Однак потрібен певний час, щоб адаптуватися до нової загрози.
Нова загроза від російських плануючих бомб: коротко
- Упродовж останніх тижнів Росія почала дедалі частіше використовувати плануючі бомби власного виробництва. Вони можуть влучати у цілі на відстані до 70 кілометрів.
- Як наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це новий виклик для держави. За один день по усій лінії бойового зіткнення ворог може запустити до 20 таких бомб.
- До прикладу, саме такі бомби окупанти використали вночі 24 березня під час атаки по Сумській області. Тоді вони запустили 11 авіабомб з 10 винищувачів Су-35.