Планують "гала-вечерю": "слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"

28 вересня 2021 , 11:08
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Джерело:

24 канал

Незабаром "Слуга народу" проведе у Трускавці зібрання за участю нардепів, представників уряду та президента. Давид Арахамія розкрив подробиці майбутнього з'їзду.

Глава провладної фракції зазначив, що захід розпочнеться 1 жовтня. Про це депутат повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Давид Арахамія розповів, що того ж дня "слуги народу" приступлять до роботи. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці 2 жовтня.

За його словами, тоді ж до нардепів приєднається президент Володимир Зеленський. Закінчиться з'їзд у першій половині неділі, 3 жовтня.

Новий турборежим від "слуг"

Він нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції та мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок.

Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму,
– сказав депутат.

Вручення партійного "Оскара"

Окрім цього, Давид Арахамія розповів про розважальну програму в Трускавці. Глава провладної фракції анонсував вручення "партійного Оскара".

Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" – за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечер",
– наголосив він.

Народний депутат насамкінець додав, що наприкінці заходу "Слуги народу" планує виступити в ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.

До слова На збори "слуг" у Трускавці покличуть Венедіктову і Баканова

Зібрання "Слуг народу": що відомо

  • У ЗМІ 21 вересня з'явилась інформація, що Володимир Зеленський планує знову зібрати фракцію "Слуга народу" на навчання у Трускавці.
  • Повідомлялось, що на зустрічі планують не лише поговорити про політичне майбутнє, але й розв'язати кадрові рішення.
  • У 2019 році "Слуги народу" влаштовували навчання у Трускавці. Тоді витратили орієнтовно 10 мільйонів гривень, а навчались 250 "слуг".
Автор: Олег Васьків