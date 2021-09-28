Планують "гала-вечерю": "слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"

Незабаром "Слуга народу" проведе у Трускавці зібрання за участю нардепів, представників уряду та президента. Давид Арахамія розкрив подробиці майбутнього з'їзду.

Глава провладної фракції зазначив, що захід розпочнеться 1 жовтня. Про це депутат повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Давид Арахамія розповів, що того ж дня "слуги народу" приступлять до роботи. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці 2 жовтня.

За його словами, тоді ж до нардепів приєднається президент Володимир Зеленський. Закінчиться з'їзд у першій половині неділі, 3 жовтня.

Новий турборежим від "слуг"

Він нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції та мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок.

Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму,

– сказав депутат.

Вручення партійного "Оскара"

Окрім цього, Давид Арахамія розповів про розважальну програму в Трускавці. Глава провладної фракції анонсував вручення "партійного Оскара".

Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" – за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечер",

– наголосив він.

Народний депутат насамкінець додав, що наприкінці заходу "Слуги народу" планує виступити в ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.

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