Зібрали 300 катерів для перетину Дніпра: у ЗСУ прокоментували спробу росіян піти на Херсон

Російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Також окупанти зібрали 300 катерів на лівобережжі для перетину Дніпра.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина для Суспільного. За його словами, українські військові готові протидіяти будь-кому варіанту розвитку ситуації.

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Що зараз відбувається на Херсонщині

На Херсонському напрямку російська армія постійно здійснює штурми – за минулу добу їх було сім.

Вони (росіяни, – 24 Канал) мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати,

– наголосив Владислав Волошин.

Окупанти, за даними розвідки, зараз тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Росіяни залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені.

Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти,

– розповів речник Сил оборони Півдня.

Владислав Волошин підкреслив, що інформація про 300 катерів командуванню ЗСУ також відома. За його словами, Україна постійно веде активну розвідку і йдеться не лише про супутники і БпЛА.

Нагадаємо, раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в найближчі плани росіян входить новий наступ на Херсон. Зокрема окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.