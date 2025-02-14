Ні Польща, ні США не планують відправляти свої війська до України, – міністри оборони

Представники адміністрації Дональда Трампа вважають, що Європа має займатися питанням розміщення військового контингенту на території України. Однак Польща не має намірів надсилати свої війська.

Про це заявили міністри оборони Польщі та США під час спільної пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чи може Захід відправити війська в Україну

Очільник Пентагону наголосив, що адміністрація Дональда Трампа прагне "покласти край конфлікту та людським жертвам". За його словами, Вашингтон дотримується позиції, що врегулювання війни – це завдання європейських країн, України та Росії, а американські війська не будуть розміщені на українській території.

Президент Трамп підкреслив, що це питання мають вирішувати європейці разом з Україною і Росією, і що американських солдатів не буде на місцях. Знову ж таки, переговори відбуваються. Президент має свободу дій. І те, що відбувається на цих переговорах, є його прерогативою, тому що він є представником американського народу на світовій арені,

– сказав Піт Гегсет.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що ініційовані Дональдом Трампом переговори є лише першим кроком, і поки невідомо, яким буде завершення війни. Водночас Варшава не розглядає можливість відправки своїх військових до України, адже з першого дня повномасштабного вторгнення надає Києву всебічну підтримку.

Замість військової присутності Польща планує активніше розвивати оборонне співробітництво з Україною через інвестиції в її військово-промисловий комплекс.

Замість того, щоб відправляти наші війська в Україну, ми можемо зробити інше – і, я думаю, ми зробимо це разом найближчим часом – відправити наші компанії, спільні підприємства або партнерські компанії в Україну. Компанії інвестуватимуть в оборонну промисловість, а також використовуватимуть різні можливості для підвищення рівня безпеки України та східного флангу НАТО, розвиваючи ці перспективи,

– зазначив Владислав Косіняк-Камиш.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, яка кількість миротворчого контингенту має бути розміщена на її території. За його словами, ця цифра становить 110 тисяч військових.