Пластуни передали Вифлеємський вогонь Верховній Раді: яскраві фото та відео

Українські пластуни передали Вогонь Миру з Вифлеєму очільнику парламенту Руслану Стефанчуку. Після цього вони завітали до президента Володимира Зеленського.

Урочиста церемонія відбулася в сесійній залі Верховної Ради під час засідання у п'ятницю, 17 грудня.

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Це багатолітня передріздвяна традиція, яка нагадує про важливість миру, добра, любові та єднання,

– сказав спікер.

Також Руслан Стефанчук подякував і побажав, щоб сяйво Вифлеємського Вогню зігріло всю Україну.



Пластуни передали Вифлеємський вогонь Верховній Раді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Пластуни передали Вогонь Миру з Вифлеєму Верховній Раді / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Пластуни завітали до Зеленського

Згодом представники національної скаутської організації "Пласт" завітали з вогнем до глави держави.