"Ми всі свідки цього": у Сан-Франциско представили свідчення українців про війну
На онлайн-платформі Svidok.org збирають свідчення українців про війну. Платформа співпрацює із Міжнародним кримінальним судом та Офісом Генпрокурора, передаючи їм свідчення про злочини росіян в Україні.
Свідчення українців про війну стали головними експонатами виставки у холі Опери та Військового меморіалу в Сан-Франциско. Захід організували Консульство України у Сан-Франциско та Фундація Першої Леді Олени Зеленської. Подію приурочили до американського свята Дня подяки, передає 24 Канал.
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Чого хочуть досягти завдяки виставці
Головна мета – подякувати громадянам Сполучених Штатів за підтримку Україні, заявив під час заходу генеральний консул України в Сан-Франциско Дмитро Кушнерук. Також мають на меті розширити обізнаність американців у тому, які звірства Росія щодня коїть в Україні упродовж двох років повномасштабної війни.
Основу виставки склали десятки свідчень українців про війну, залишені на онлайн-платформі Svidok.org, яку ініціював американський фонд AI for Good Foundation.Важливо! Залишити свої спогади про війну можна через телеграм-бот t.me/SvidokNoteBot
"Надзвичайно важливо об'єднати спільноту, щоб відзначити культурну стійкість України, висвітлити індивідуальний досвід життя під час війни українців, які зараз пишуть нашу майбутню колективну історію. А також важливо підвищити обізнаність і підтримку серед наших західних союзників. Ми вдячні Генеральному Консульству України за організацію виставки спогадів з платформи "Свідок", щоб продемонструвати, що кожен українець має свою історію, яка має бути почута", – розповіла головна економістка AI for Good Foundation Анастасія Федик.
Участь у події взяли президент Монголії 2009 – 2017 років Цахіагійн Елбегдорж, голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева, а також консули та дипломати з різних країн. У рамках заходу відбулись перформанси українських та американських музикантів і майстер-класи петриківського розпису від української художниці Марини Маляренко.
Такі виставки будуть іще
Це вже не перша виставка в США на основі свідчень українців про війну. Раніше спогади, залишені на платформі Svidok.org, були представлені у Вашингтоні, Нью-Йорку та каліфорнійському університеті Берклі.
У майбутньому виставки обіцяють організувати і в інших штатах.Довідка. Svidok.org – це соціальна неприбуткова платформа, яка зберігає спогади українців про війну. Платформа співпрацює з Міжнародним кримінальним судом та Офісом Генпрокурора, вона передає їм свідчення воєнних злочинів, залишені на "Свідку". Метою платформи є міжнародний розголос війни Росії в Україні задля зміцнення підтримки партнерів.