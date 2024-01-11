Плацдарм у на лівому березі став однією з найбільших пасток для окупантів, – Bild

Українські захисники вже декілька місяців продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. У Bild переконані, що це стало однією з найбільших пасток для окупантів за всю війну.

Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Окупанти не полишають спроб витіснити ЗСУ – за добу було 11 безуспішних штурмових дій.

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Пастка для росіян

За даними військового експерта Bild Юліана Рьопке, зараз близько 300 українських солдатів утримують невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Площа ділянки становить всього 1 квадратний кілометр.

Росіяни посилають туди все нові й нові колони бронетехніки – ті не розуміють, що їх чекає пастка. ЗСУ обстрілюють війська окупантів із правого берега. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ військові вже три місяці відбивають всі ворожі атаки.

Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра,

– пише Рьопке.

За інформацією експерта, за весь час оборони плацдарму українські військові знищили 153 одиниці бронетехніки окупантів — 19 танків, 58 БТР, 35 армійських вантажівок, 12 РСЗВ і 6 САУ.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

Раніше німецьке видання Welt зазначало, що контрнаступ, який планує Україна на 2024 рік, буде очевидно таким, яким його планував Валерій Залужний на це літо. Україна ще недоотримала частину обіцяної техніки. Також Україна надіслала США список необхідного озброєння. Це бойові вертольоти Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності

Провідні західні медіа все частіше згадують про лівобережжя Херсонщини. Плацдарм, який там створили українські військові, справді може бути одним із напрямків для удару в майбутньому.

Наприклад, американське видання Hill пише, що плацдарм потенційно загрожує російському контролю над Кримом. Наразі Україна зберігає тактичну перевагу – цей напрям є багатообіцяючим.

Сам Юліан Рьопке ж неоднозначним журналістом, що часто поширював проросійські маніпулятивні тези. Наприклад, він "критикував" Зеленського та Залужного за те, що вони "надто бережуть людей", мовляв, саме тому контрнаступ України просувається "повільно".